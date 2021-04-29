Kısıtlamayı duyan bayram tıraşını erken oldu - Son Dakika

Kısıtlamayı duyan bayram tıraşını erken oldu

SİNOP - Sinop'ta 17 günlük tam kısıtlamanın duyulmasının ardından berberlerde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamayı duyan bayram tıraşını erken olmak için berberinin yolunu tuttu.

Bugün 19.00 itibarıyla başlayacak kısıtlama öncesi vatandaşlar 17 günlük kısıtlama için hazırlık yaptı. Kimi insanlar dışarıdaki son saatlerini alışveriş yaparak değerlendirirken kimiyse kişisel bakımıyla bu zamanı geçirdi. Kısıtlamanın duyulmasıyla birlikte berberlerin telefonları susmadı. Randevu alabilen şanslı kişiler bu yıl bayram tıraşını erken oldu. İşlerinin kısıtlama öncesi çok yoğun geçtiğini belirten Berber Resul Özel, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra saatler geçmeden telefon açıp randevu alan müşterilerim çok oldu" dedi.

İşler yoğun olsa da 17 günlük kapanmayı karşılamayacağını belirten Özel, "Yalnız bu üç günlük çalışma neticesinde 17 günlük bir yeterliliğimiz yok. Sonuçta ev geçindiriyoruz dükkanımızın kirası stopajı, KDV'si, elektriği Bağ-Kur'u var. Bu 3 günlük yoğun çalışmamız 17 günlük yatışımızı karşılamayacağını düşünüyorum. Bu 17 günlük kapanmada çiçekçi kuruyemişçi lastikçi tüm resmi kurumlar açıkken biz neden kapalıyız anlayamadık" dedi.