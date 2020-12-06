Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar meşrubat dolabındaki içecekleri çaldı - Son Dakika

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar meşrubat dolabındaki içecekleri çaldı
06.12.2020 15:50
Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci gününde de sürerken, gece yarısı bir markete ait içecek dolabına giren hırsızlar, dolapta bulunan su ve çeşitli içecekleri alıp kayıplara karıştı.
Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci gününde de sürerken, gece yarısı bir markete ait içecek dolabına giren hırsızlar, dolapta bulunan su ve çeşitli içecekleri alıp kayıplara karıştı.
Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir markete ait buzdolabının kapısını kırıp içerisinde su ve çeşitli içecekleri alıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarından zanlıları belirledi. Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
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