Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler - Son Dakika

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

30.04.2021 13:09

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler Kiraladıkları lüks araçla ehliyetsiz şekilde gezdiler, cezadan kaçamadılar Tam kapanmanın ilk gününde Fatih'te kiraladığı lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gezen yabancı uyruklu kişiye ve beraberindeki arkadaşına toplamda 11 bin...

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

Kiraladıkları lüks araçla ehliyetsiz şekilde gezdiler, cezadan kaçamadılar

İSTANBUL - Tam kapanmanın ilk gününde Fatih'te kiraladığı lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gezen yabancı uyruklu kişiye ve beraberindeki arkadaşına toplamda 11 bin 696 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tam kapanmanın ilk gününde Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar çevrilerek sürücülerin izin kağıtlarına bakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kiraladıkları lüks araçla gezmeye çıkan yabancı uyruklu Bilal Kellas ve beraberindeki arkadaşı polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Bilal Kellas'ın ehliyeti ve sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi. Bilal Kellas ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullanımından 2 bin 698'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan Kellas ve beraberindeki arkadaşına 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 11 bin 696 lira para cezası kesildi.

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı         
14:43
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı         
14:11
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz         
12:49
Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar         
12:28
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü         
11:59
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 14:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement