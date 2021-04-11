Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler - Son Dakika

Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler

11.04.2021 16:53

Beyoğlu'nda kısıtlamayı hiçe sayıp, kapasitesinin üzerinde müşteri alan 3 ayrı işyerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda kısıtlamayı hiçe sayıp, kapasitesinin üzerinde müşteri alan 3 ayrı işyerine polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında 27 şahsa toplamda 97 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 3 ayrı işletmeye baskın gerçekleştirdi. Kapalı olması gereken saatlerde işletmelerde bulunan 27 şahsa toplamda 93 bin 555 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, ruhsatları ve izin belgeleri olmadan canlı müzik yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapan ve kapasitesinin üzerinde müşteri aldığı tespit edilen işletmeler zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler

Polis Baskını, Para Cezası, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler - Son Dakika


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