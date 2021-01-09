Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu

09.01.2021 14:00
Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da 4-8 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 4-8 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4-8 Ocak tarihleri arasında

gece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye tutanak tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kısıtlama sırasında sokağa çıkan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı polis ekipleri tarafından denetlenirken il merkezinin 6 ayrı noktasında uygulamalar yapıldı. Uygulamalar sırasında il merkezinde 117, Dinar'da 14, Sandıklı'da, Sultandağı'nda ve Şuhut'ta 5, Emirdağ ve İscehisar'da 2, Hocalarda ise bir kişiye olmak üzere toplam 151 kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği için tutanak tutuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Karahisar, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu - Son Dakika


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