Kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 110 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Emniyet güçleri tarafından 24 Nisan Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında ilçe genelinde 4 sabit nokta ve yaya devriyelerce geniş kapsamlı Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, denetimlerde 324 kişi ve 143 araç sorgulanırken 32 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 110 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edilerek 16 araç sürücüsüne de toplam 10 bin 985 TL trafik cezası kesildi. - MUĞLA