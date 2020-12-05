Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı

05.12.2020 08:49
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı, System.String[]

BURSA'da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı.

BURSA'da 71 yaşındaki Yakup Y. uygulama noktasında 177 promil alkollü ve maskesiz yakalandı. 65 yaş üstü olmasına rağmen sokağa çıkma yasağına ihlal eden Yakup Y.'ye maske takmadığı için 900, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ise 3 bin 186 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da birçok bölgede polis tarafından uygulama noktaları kuruldu. Polis, bu noktalarda sokağa çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerindeki uygulama noktasına hızlı giren Yakup Y. yönetimindeki 16 HY 245 plakalı hafif ticari araç, polsi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Yakup Y.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Maske takmayan Yakup Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yakup Y.'nin 177 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekipler Yakup Y.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186, maske kuralına uymamaktan da 900 lira olmak üzere toplam 4 bin 86 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü aynı zamanda alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Nilüfer Polis Merkez Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt
DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor         
08:31
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Canlı yayında Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü         
00:16
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti         
23:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor         
21:38
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 08:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei