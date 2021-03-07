Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

07.03.2021 07:40

Son dakika haberler: İZMİR'in Konak ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek ters yönde araç kullanan alkollü sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek ters yönde araç kullanan alkollü sürücü, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Ceza yememek için polise direnen sürücüye 5 bin 828 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Kendisine ceza kesilen sürücü, Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum, bana yaptığınızı teröriste yapmazsınız dedi.

Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 sıralarında ters yönde ilerleyen 35 VZJ 32 plakalı otomobili gördü. Otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Ferhat Y.'nin (26) 148 promil alkollü olduğunu belirlendi. Alkollü sürücü kendisine ceza kesmek isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen Ferhat Y., taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. Babası gelmeden karakola gitmeyeceğini söyleyen Ferhat Y. direnmeye devam etti. Ferhat Y. polise direndiği sırada, Millet uyuşturucu satıyor, fuhuş yapıyor. Sen gelmişsin, ben ters yönde gidiyorum diye beni durdurdun. Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum Ben terörist değilim, bana yaptığınızı teröriste yapamazsınız diyerek çıkıştı.

BABA-OĞUL POLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, olay yerine gelen ve emekli polis olduğunu ileri süren Ferhat Y.'nin babası da oğlunu bölgeden uzaklaştırmak istedi. Oğlunun polis merkezine götürülmesini engellemeye çalışan baba, ekiplere bir süre zorluk çıkardı. Polisin ikna çabalarına direnen alkollü sürücü ise polis aracına bindirildiği sırada bir polis memurunun üzerine yürüdü. Ekiplerin müdahalesiyle araca bindirilen Ferhat Y., Alsancak Polis Merkezi'ne götürüldü. Ehliyetine 6 ay el konulan alkollü sürücüye, 'ters yönde araç kullanmak', 'alkollü araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından toplam 5 bin 828 TL para cezası kesildi.

Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Trafik Denetleme, Uyuşturucu, Alsancak, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar 92 yaşındaki Hanım nineyi öldürüp ziynet eşyalarını çalan 23 yaşındaki cani yakayı ele verdi Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Kırmızı kategorideki Aksaray'da Kırmızı kategorideki Aksaray'da "tam" kapanmaya gidildi         
23:32
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti         
12:40
Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?         
11:41
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu! Hurdaya dönen otomobil iki sevgiliye mezar oldu Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu! Hurdaya dönen otomobil iki sevgiliye mezar oldu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 08:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! KISITLAMAYI İHLAL EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÖNCE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANDI SONRA POLİSE ZORLUK ÇIKARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei