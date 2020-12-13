Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

Bursa 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yaklaşık 30 çocuk, koronavirüsü hiçe sayarak, sokakta oyun oynadı. Çocukların, polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 30 çocuk, sokakta oyun oynadı. Çocukların, maske ve mesafe kurallarına da uymadığı görüldü. İhbar üzerine ihlalin yaşandığı mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Resmi polis otosunu gören kalabalık, koşmaya başladı. Sokak aralarına kaçan çocuklar gözden kayboldu. Polis, çocukların tekrar toplanmaması için mahallede bir süre devriye gezdi. Çocukların oyun oynadığı ve polisten kaçtığı anlar ise kamera görüntülerine yansıdı.