Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücünün beddua ettiği polisin sabrı takdir topladı - Son Dakika

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, trafik sigortası olmayan otomobiliyle gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü Oğuzhan G.'nin (24) ceza yazdığı için "Hakkım sana helal olmasın. Çoluğundan çocuğundan çıksın" diyerek beddua ettiği polis memurunun sabrı, görenleri hayran bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. 16 SBE 89 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis, sürücü Oğuzhan G.ye izin belgesini sordu. Ancak Oğuzhan G., izin belgesini gösteremedi. Ekipler, Oğuzhan G.'nin geçen ay alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulduğunu ve otomobilin zorunlu trafik sigortası olmadığını belirledi. Oğuzhan G., kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine bir süre direndi. Oğuzhan G.'ye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ceza kesildi. Ayrıca ruhsat sahibi anneye de ehliyetsiz kişiye otomobilini verdiği gerekçesiyle 2 bin 473 TL ceza uygulandı. Oğuzhan G.'nin kullandığı otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.

BEDDUAYA RAĞMEN SABRINI KORUDUOğuzhan G., ceza kesildikten sonra ehliyetli bir arkadaşını getirerek, otomobilini almak istedi. Ancak Oğuzhan G., otomobilinin çekiciyle götürüldüğünü öğrenince sinirlendi. Öfkeli genç, ceza yazan polise, "Ehliyetli adam getirdim. Sigorta da yapıldı. Arabamı nasıl teslim etmezsin. Arkadaşımı zamanında getirecektim, sen getirtmedin. Sen beni bir saat bırakmadın, hakkımı yedin. Hakkım sana haram olsun. Telefonum yanımda yoktu, arkadaşımı arayamadım. Şimdi aldım. Arabamı çekiciye koyamazsın. Arabanın altına yatarım, yine de otoparka çektirmem. Beni bir saat rehin aldın. Telefonum yoktu. Kimseye haber veremedim. Taksiyle gidip arkadaşımı aldım. Araba otoparka gidemez. Sen çok büyük bir yalancısın. Beni bir saat rehin aldın. Evraklara imza atmadım, yine de atmıyorum. Hakkım sana helal olmasın. Çoluğundan çocuğundan çıksın. Bir de yalan konuşuyorsun" diye bağırarak, beddua etti.

Polisin tüm hakaret ve beddualara rağmen sakinliğini koruması ise takdir topladı.