Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi

15.03.2021 00:49

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara "Ben böyle devletin" diye sitem edince ortalık gerildi.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçenin farklı noktalarına uygulama noktası kuruldu. Kurulan noktalarda polis ekipleri tek tek gelen araçları durdurdu izin belgesi olup olmadığını sorguladı. İzin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayan vatandaşlar ise ceza yemekten kurtulamadı.

ÖZÜR DİLEDİ

Uygulama noktasına takılan ve hastaneye gittiğini iddia eden bir vatandaşa ise polis ekipleri izin belgesinin olmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulamak istedi. Ceza yazılan vatandaş tutanağı imzalarken, "Haram olsun", "Ben böyle devletin" diye sitem etmeye başlayınca polis ile vatandaş arasında gerginlik oluştu. Vatandaş daha sonrasında polis ekiplerinden özür dileyerek yoluna devam etti.

Kısıtlamayı ihlal eden genç, Ben böyle devletin deyince sinirler gerildi

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamayı ihlal eden genç, 'Ben böyle devletin' deyince sinirler gerildi - Son Dakika


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