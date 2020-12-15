Kısıtlamaya uymayan gençler, ?Elektrikli bisikletimizin şarjı bittiği için geç kaldık? dedi - Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan gençler, 'Elektrikli bisikletimizin şarjı bittiği için geç kaldık' dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde durdurulan iki genç, polislere elektrikli bisikletlerinin sarjının bittiğini ve yürüyerek eve gitmeye çalıştıkları için geç kaldıklarını iddia etti.Gençlerin, elektrikli bisikletlerinin olmadığını tespit eden polis bunun üzerine toplam 6 bin 300 lira para idari para cezası uyguladı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 09.00 itibariyle Belediye kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerine başladı. Ekipler, kısıtlama saatinde yaya olarak sokakta yürüyen Ahmet T. (23) ile Muhammed H.?yi (23) durdurdu. Bunun üzerine gençler, 'Elektrikli bisikletimizin şarjı bitti. Yürüyerek eve gitmek zorunda kaldık. Kısıtlama saatinde sokakta olma nedenimiz bu diyince polis ekipleri, yolda şarjı bittiği için bırakılan bisikleti araştırdı. Gençlerin böyle bir aracı olmadığı ortaya çıktı. Çeşitli mazaretler ileri süren gençlere polis toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.