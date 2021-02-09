Kısıtlamayı ihlal eden şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi 2. Cenk Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi.

Bursa 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

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