Kısıtlamayı ihlal eden şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi 2. Cenk Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından 2. Sakalar Sokak'ta bir evin çatısında gizlenmiş halde bulundu.
Sercan K. (23) isimli şüphelinin denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı öğrenilirken şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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