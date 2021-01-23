Kısıtlamayı ihlal eden sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı - Son Dakika

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece yarısı alkollü bir şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü polis ekiplerine takıldı. 'Arabamı almayın kurban olayım' diyen araç sürücüye 4 bin 809 lira para cezası kesildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de saat 21.00 itibari ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak üzerinde yaptığı uygulamada araçları tek tek denetledi. Durdurulan araç sürücülerinin izinleri kontrol edilirken, kısıtlamada muaf olup olmadıkları da denetlendi. Denetlemeler sırasında ekipler tarafından durdurulan otomobildeki sürücü H.D.'nin yapılan kontrollerinde 1.67 promil alkollü olduğu ve sokağa çıkma izninin bulunmadığı tespit edildi. Aracının çekilmemesi için polis ekiplerine uzun süre dil döken araç sürücüsü, "Gurbetçiyim ben. Evim az ileride. Arabamı almayın kurban olayım" dedi.

Alkollü araç kullandığı ve sokağa çıkma izni bulunmadığı için ceza yazıldığını söyleyen trafik memuru, "100 promilin üzerinde alkol aldığın için polis merkezine götürecekler oradan işlemini yapıp bırakacaklar. Kanunun prosedürlerini uygulamak zorundayız. Alkollü bir şekilde direksiyona geçtiğiniz için alkolden işlem yaptık. Ehliyetiniz de alınmış olduğu için ondan işlem yapıyoruz" dedi. Sürücüye toplam 3 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreliğine el konuldu.

(İHA)