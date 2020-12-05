Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: "Telefonum bozuldu, mecbur çıktım" - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: "Telefonum bozuldu, mecbur çıktım"

05.12.2020 16:42
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü:

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası uygulanan sürücü, kendisini "Telefonum bozulduğu için mecbur çıktım" diyerek, savundu.

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası uygulanan sürücü, kendisini "Telefonum bozulduğu için mecbur çıktım" diyerek, savundu.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler Çorum'da sürüyor. Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Hürriyet Meydanı'nda sokağa çıkma izni olmayan bir sürücü ise polislere, "Sokağa çıkma iznim yok ancak telefonum bozuldu, mecbur çıktım. Ayrıca sokakta olan bir tek ben değilim. Herkes sokakta" dedi. Adı öğrenilemeyen sürücüye, para cezası uygulandı.


- Çorum
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Telefonum bozuldu, mecbur çıktım
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Telefonum bozuldu, mecbur çıktım

Para Cezası, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: 'Telefonum bozuldu, mecbur çıktım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak         
16:40
G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak         
16:15
Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi         
15:54
Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır         
15:05
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Balkona çıkan vatandaşlar ihbar etti! Parkta demirlere asılı halde cansız beden bulundu Balkona çıkan vatandaşlar ihbar etti! Parkta demirlere asılı halde cansız beden bulundu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 16:52:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: "Telefonum bozuldu, mecbur çıktım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei