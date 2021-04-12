Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı

12.04.2021 08:49

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı -'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden 'Sinan' isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç arkadaşına sitem etti -"Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi" -Kovalamacayı...

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı

-'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden 'Sinan' isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç arkadaşına sitem etti

-"Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi"

-Kovalamacayı görüp korkarak kaçan başka bir genç de, 100 metre gidemeden yakalandı

ANTALYA - Antalya'da kısıtlama saatinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı. Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi. 'Sinan' ismindeki arkadaşına sitem eden genç, "Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. 'Polisler tanıdık sıkıntı yok' diyorum, 'ben sana güvenmiyorum' deyip kaçıyor. Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi" dedi. Kovalamaca esnasında yine polisi görüp korkarak yaya olarak kaçan bir diğer genç de 100 metre sonra yakalandı.

Antalya polisini alarma geçiren kovalamaca, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Araç tamircisi Mehmet Tunç ile soy ismi öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, işyerinden evlerine 07 D 5430 plakalı araçla geçerken polisi gördü. 'Dur' ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet Tunç ekipler tarafından 6009 sokak üzerinde yakalandı.

Kovalamacayı görüp kaçan başka bir genç de yakayı ele verdi

Ekipler kaçan 'Sinan' ismindeki otomobil sürücüsünü ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yine ekiplerce yakalanarak Mehmet Tunç'un yanına getirildi.

"Sinan yüzünden başıma bin ton şey geldi"

Tek eli yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet Tunç ise, yakalanan genci tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan'ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Tunç, "Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. 'Polisler tanıdık sıkıntı yok' diyorum, 'ben sana güvenmiyorum' deyip kaçıyor. 'Sen niye kaçıyorsun' diye soruyorum. 'Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız' diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, bende kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi" dedi.

Sinan'a mesaj yolladı

Gözaltına alınacağı sırada polislere 'Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım' diyen Tunç, gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan'a da 'Onu öldüreceğim' diyerek mesaj yolladı.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Mehmet Tunç ve Okan E.'ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı.

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı

Mehmet Tunç, Otomobil, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Son Dakika Haberleri
09:02
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak         
08:45
Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye imza atan amirallerle ilgili talimat! Rütbe sökme kriterleri inceleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye imza atan amirallerle ilgili talimat! Rütbe sökme kriterleri inceleniyor         
07:36
Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı         
05:15
Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı Normalleştikten sonra aktif vaka sayısı yaklaşık 5 kat artıp 484 bine ulaştı         
00:00
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı         
23:21
Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin         
21:54
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı         
12:09
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 09:02:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei