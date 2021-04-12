Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı

12.04.2021 09:18
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı, System.String[]

Antalya'da kısıtlama saatinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı.

Antalya'da kısıtlama saatinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı. Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi. Kovalamaca esnasında yine polisi görüp korkarak yaya olarak kaçan bir diğer genç de 100 metre sonra yakalandı.

Antalya polisini alarma geçiren kovalamaca, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Araç tamircisi Mehmet T. (26) ile soy ismi öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, işyerinden evlerine 07 D 5430 plakalı araçla geçerken polisi gördü. 'Dur' ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet T., ekipler tarafından 6009 sokak üzerinde yakalandı.

Kovalamacayı görüp kaçan başka bir genç de yakayı ele verdi

Ekipler kaçan 'Sinan' ismindeki otomobil sürücüsünü ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. (22) ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yine ekiplerce yakalanarak Mehmet Tunç'un yanına getirildi.

"Sinan yüzünden başıma bin ton şey geldi"

Tek eli yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet T. ise yakalanan genci tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan'ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Mehmet T., "Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. 'Polisler tanıdık sıkıntı yok' diyorum, 'ben sana güvenmiyorum' deyip kaçıyor. 'Sen niye kaçıyorsun' diye soruyorum. 'Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız' diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, bende kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi" dedi.

Sinan'a mesaj yolladı

Gözaltına alınacağı sırada polislere 'Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım' diyen Mehmet T., gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan'a da 'Onu öldüreceğim' diyerek mesaj yolladı.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Mehmet T. ve Okan E.'ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı. - ANTALYA

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı

Otomobil, Antalya, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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