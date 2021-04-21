KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KISITLAMAYI İHLAL EDENLERİN JANDARMADAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi'ndeki 7 kişi, 17 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Sokakta oturan 7 kişi, jandarma ekip otusunu görünce kaçmaya başladı. 7 kişinin koşarak kaçtıkları an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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