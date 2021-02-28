Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada

28.02.2021 09:20
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada

Son dakika haberi: AKSARAY'ın Eskil ilçesi Böğet köyünde iki haftadır sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydanda toplanan köylüler, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce de kaçışıyorlar.

AKSARAY'ın Eskil ilçesi Böğet köyünde iki haftadır sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydanda toplanan köylüler, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce de kaçışıyorlar. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Böğet köyünde oturanlardan bazıları geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydanda toplandı. Jandarmanın geldiğini gören kalabalık, koşarak etrafa kaçıştı. Aradan bir hafta gibi kısa süre geçmesinin ardından aynı köyde toplanan kalabalık bu sefer, polisle karşılattı. Ancak  bu kez polisin geldiğini geç fark ettiler. Kalabalığın çoğunluğu kaçarken, 3 kişi polise yakalandı. Marketten ekmek aldıklarını söylemeleri üzerine 3 kişi hakkında yasal işlem yapılmadığı öğrenildi.  Her iki olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Eskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:22 OPEC+'dan 2 milyon varillik üretim kesintisi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 20:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement