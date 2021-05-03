Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kurtulamadılar - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kurtulamadılar

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan sürücüler muafiyetleri olmadığı halde alışveriş için araçlarıyla yola çıkınca cezadan kurtulamadı.

Beyşehir'de, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yürütülen denetimler sürüyor. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde oluşturduğu farklı uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kontroller gerçekleştirdi. Bu çerçevede ekipler, Antalya Caddesi üzerinde yaptığı uygulamada durdurulan sürücülerin muafiyet belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Muafiyet belgesi olmadığı belirlenen sürücü ve araç içerisindeki kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı. Son 24 saat içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında kişi başı 3 bin 400 liralık ceza kesilmek üzere idari yaptırım kararı düzenlendi.

Muafiyeti olmamasına rağmen aracıyla seyir halinde olan ve ekmek almak için yola çıktığını beyan eden bir sürücü hakkında da işlem yapıldı. Gazetecilerin, "Ceza mı yediniz, geçmiş olsun, polisin bu tür uygulamalarını nasıl buluyorsunuz?" soruları üzerine sürücü, "Ceza yazılıyor büyük ihtimalle. Ekmek almak için gelmiştik de. Yerindedir bu denetimler" cevabı verdi. Muafiyet belgeleri olmamasına rağmen arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde iken ekiplerin durdurarak cezai işlem uyguladığı bir genç sürücü ise, kendilerine ceza kesildiğini belirterek, "İşten geliyoruz. Karnımız açtı, giderken bir şey yaptıralım derken araçla çıktık. Denetimleri gayet iyi karşılıyoruz. Olması gerektiği gibi. Bizim gibi dengesizler gelmesin diye yapılan bu denetimler iyidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ekipler, alışverişe yaya olarak gelmesi gerekirken araçlarıyla gelen müşteriler olup olmadığını tespit etmek için de market önlerinde ve mahalle aralarında da kısıtlama ihlaline yönelik sık sık ring halinde devriye gezerek denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda trafik ekipleri de, durdurdukları 6 motosiklet sürücüsü hakkında işlem başlattı. 6 motosikletin sürücüsüne, ehliyetsizliğin de aralarında olduğu farklı maddelerden trafik cezası uygulayan ekipler, plakasız ve tescil belgesi bulunmayan motosikletleri ise çekici vasıtasıyla toplayarak yediemine teslim etti.