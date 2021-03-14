Kısıtlamayı ihlal edip otellere bağlı mekanlarda toplananlara ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal edip otellere bağlı mekanlarda toplananlara ceza yağdı
14.03.2021 13:55
Eskişehir'de 17 otelde yapılan pandemi denetimlerinde otelde kaydı bulunmadığı belirlenen 98 kişiye toplam 308 bin 700 TL para cezası kesildi.
Eskişehir'de 17 otelde yapılan pandemi denetimlerinde otelde kaydı bulunmadığı belirlenen 98 kişiye toplam 308 bin 700 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 17 otelde sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde otellerde kaydı bulunmadığı tespit edilen 98 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davranarak sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 308 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten 2 otele de idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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