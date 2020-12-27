Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

27.12.2020 22:23
Kısıtlamayı ihlal edip polisin

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrasında kaza yapınca yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sonrasında kaza yapınca yakalandı.

Akşam saatlerinde şehir merkezinde devriye gezen polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden bir aracı fark etti. Ekipler, aracı durdurup, sürücüsünün muafiyetinin olup olmadığını tespit etmek istedi.

Polisin yaptığı "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışınca, polis ekipleri ile sürücü arasında kent merkezinde mahalle aralarında kovalamaca yaşandı.

Takviye ekiplerin de katıldığı takipten kaçmak isteyen sürücü, Esentepe Mahallesi'nden muayene istasyonunun arkasındaki trafiğe kapalı yola girerek Seydişehir'e doğru gitmeye çalıştı.

Muayene istasyonunu geçtikten sonra "taşıt giremez", "dur" levhalarını da geçen sürücü, yola serilen toprak tümseği aşmak isterken kaza yaptı.

Hafif yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen 17 yaşındaki sürücüye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473, "dur" ihtarına uymamaktan da 288 liralık ceza uygulandı.

Otomobilin sahibine de küçük yaşta ehliyetsiz birine araba vermekten işlem başlatılacağı öğrenildi.

Polis, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamayı ihlal edip polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Premier Lig lideri Liverpool, evinde West Bromwich engeline takıldı Acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Skrtel'in aşil tendonu koptu Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu
Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı         
21:53
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş, Ankara'da misafirhaneye yerleştirildi Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş, Ankara'da misafirhaneye yerleştirildi         
20:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı Dünyaca ünlü şarkıcı Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı         
20:40
Otomobilin arkadan çarptığı ticari araçtaki karı-kocayı ölüm ayırdı Otomobilin arkadan çarptığı ticari araçtaki karı-kocayı ölüm ayırdı         
20:20
Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi         
20:15
Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki         
19:35
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 22:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamayı ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei