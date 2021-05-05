Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip "Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış" dedi - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip "Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış" dedi

05.05.2021 10:35

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip "Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış" dedi Isparta'da kısıtlamayı ihlal edip bekçilere zorluk çıkaran 3 gence 9 bin 450 TL para cezası Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip "Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış" dedi

Isparta'da kısıtlamayı ihlal edip bekçilere zorluk çıkaran 3 gence 9 bin 450 TL para cezası

ISPARTA - Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı. Gençlerden biri ceza yazan polise cüzdanını gösterip, "Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış" dedi.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekiplere yaya unsurları olarak bekçiler de destek veriyor. Bu kapsamda gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 143. caddede görev yapan bekçiler, yolda yürüyen 4 genci durdurdu. İddiaya göre, bu sırada gençlerle bekçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönüşünce bekçi gençlere biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında gençlerden biri olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Burak Y., Sıtkı A. ve Melike B. isimli gençlere toplam 9 bin 450 TL para cezası uyguladı.

"Cebimde bir kuruş para yok"

Polislere cüzdanını gösteren Sıtkı A., "İnanmazsanız bakın cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış. Diyecek bir şey yok" dedi.

"Parasını veren iznini alıyor"

Market için sokağa çıktıklarını belirten Sıtkı A., "Yasak olduğunu biliyoruz. İş adamları bilmiyor mu yasak olduğunu. Parasını veren iznini alıyor. Biz gariban çocuğuyuz. Gariban çocuğu olduğumuz için bizi adam yerine koymuyorlar. Biz çıkınca ceza yazılıyor. Biz kaçacak olsak kaçardık. Kimseye saygısızlık etmedik. Bayan arkadaşın üzerine yürüdü. Kaçan arkadaşımıza tokat attı. Bize karşı hakaret edip tokat atamazsın dedim. Biber gazı çıkardı. Şikayetçi değiliz" diye konuştu.

"Gözüme biber gazı sıkması doğru değil"

Melike B. ise bekçilere saygısızlık yapmadıklarını ifade ederek, "Benim gözlerim zaten rahatsız gözüme biber gazı sıkması doğru değil" dedi.

İşlemlerinin ardından gençler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış dedi
Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış dedi
Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış dedi
Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış dedi

Para Cezası, Türk Lirası, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı ihlal etti, cüzdanını gösterip 'Cebimde bir kuruş para yok. Vicdanınıza kalmış' dedi - Son Dakika


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