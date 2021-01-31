Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce "araç yıkamaya çıktık" dediler - Son Dakika

56 saatlik kısıtlama nedeniyle Esenyurt'ta polis ekipleri kısıtlama ihlallerinin önlemek amacıyla uygulamalarını sürdürdü. Bağlarçeşme Mahallesi'nde araçları tek tek durduran ekipler, 4 gencin içinde bulunduğu bir aracı da durdurdu. Araç içinde gençlere izin belgesi soruldu. İzin beyan edemeyen gençler araçlarını yıkamaya çıktıklarını söyledi. Gençlere, 4 genç hakkında hıfzıssıhha kanuni gereği para ceza tutanağı düzenlendi.

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