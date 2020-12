Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip, uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'den Bursa'ya gelen ve sokak kısıtlamasını son dakikalarda ihlal ederek otomobille gezen 6 arkadaş, 250 kilometre sonra kontrol noktasında polise yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişiye toplam 40 bin TL ceza kesildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, saat 04.45'te, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. ?İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Eskişehir'den Bursa'ya 06 LID 80 plakalı otomobille gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü A.T. ve 5 arkadaşı, Bursa- Ankara yolu Duaçınarı mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, arkadaşlarını terminalden aldığını söyleyen sürücü A.T.'den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen A.T. ile 5 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, otomobilde ve üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde, beyzbol sopası, bıçak ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.Sürücü A.T. ile birlikte otomobilde bulunan İ.D., B.G., A.A., S.A. ve B.Ö.'ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 40 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi. Şüphelilerden İ.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.