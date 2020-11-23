Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı - Son Dakika

Kısıtlamayı ve Pazar gününü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı
23.11.2020 00:57
Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültür yolu ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken, kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadıÜlke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.
Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültür yolu ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken, kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadı
Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi 20.00 ile Pazar 10.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından kentin tarihi ve turistik sokaklarında hareketlilik başladı. Tarihi kale altı ve kültür yolunda insan ve araç trafiği gözlenirken, kısıtlamaları fırsat bilen esnaf ise kepenk açmadı. Birçok iş yerinin yasaklar bitmesine rağmen açılmadığı Gaziler Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Normal günde binlerce insanın akın ettiği çarşı ve pazarlar da kısıtlama bitmesine rağmen boş kaldı. - GAZİANTEP
Son Dakika Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın