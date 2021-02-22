Kısıtlanamayan 31 bin 197 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlanamayan 31 bin 197 kişiye ceza yağdı
22.02.2021 14:42
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde Megakent İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde Megakent İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da kar yağışı sonrası sıcaklığın gece boyu -3 lere kadar inmesiyle, gizli buzlanma da beraberinde geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.
İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı ise 15-22 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.
-İHA-
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