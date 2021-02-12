Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak - Son Dakika

Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak

12.02.2021 12:25

Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak Kısıtlamada sevgi dağıtacaklar Bu kez sevgililer değil, onlar çiçek götürecek Çiçekçi Orkun Oşak: "Hediyesinin kalıcı olmasını isteyenler orkide tercih ediyor" Sevgililer Günü öncesinde çiçekler tezgahlardaki yerini alırken, esnaf da...

Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak

Kısıtlamada sevgi dağıtacaklar

Bu kez sevgililer değil, onlar çiçek götürecek

Çiçekçi Orkun Oşak: "Hediyesinin kalıcı olmasını isteyenler orkide tercih ediyor"

DÜZCE - Sevgililer Günü öncesinde çiçekler tezgahlardaki yerini alırken, esnaf da satışlardan yüksek gelir bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sevdiklerinin yanına gidemeyecek olanların çiçeklerini ve notlarını ise çiçekçiler ulaştıracak.

Düzce'de faaliyet gösteren çiçekçilerde hareketlilik başladı. Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında her hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor. Çeşit çeşit ve renk renk çiçeklerle vitrinlerini süsleyen esnaf, Sevgililer Günü'nde normal zamanlara göre daha yüksek gelir sağlamayı umuyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sevdiklerinin yanına gidemeyecek olanların çiçeklerini ve notlarını da çiçekçiler ulaştıracak.

"Özel izinle bu hafta sonu çalışacağız"

Sevgililer Günü öncesinde yoğun talep olduğunu dile getiren çiçekçi Orkun Oşak, "Sevgililer Günü öncesinde ön talep siparişleri alıyoruz. Şu an için yoğun bir talep var. Cumartesi-pazar normalde yasaktı ancak bakanlığımızın izniyle bu hafta sonu çalışacağız. Gün içerisinde saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Saat 17.00'den sonra çiçek servisimiz devam edecek. Bu şekilde çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Kalıcılık isteyenler orkide tercih ediyor"

Hediyelerinin daha uzun ömürlü olmasını isteyenlerin orkide tercih ettiklerini belirten Orkun Oşak, "Genellikle Sevgililer Günü'nün simgesi kırmızı güldür en çok o tercih ediliyor. Onun yanı sıra çiçeğin kalıcı olmasını isteyenler orkide de tercih ediyor. Bizde her çeşit çiçek mevcut. Ama en çok tercih edilen genellikle kırmızı gül oluyor" dedi.

"Sevdiklerine bu yıl çiçekleri biz ulaştırıyoruz"

Korona virüs sebebiyle sevdiklerinden uzak kalanların çiçeklerini en güzel şekilde ulaştırdıklarını belirten Orkun Oşak, "Farklı şehirlerde yaşayan çiftler olabiliyor. Onların da siparişlerini ulaştırmış oluyoruz. Bu yıl insanların sevdiklerine çiçeklerini en güzel şekilde biz ulaştıracağız" diye konuştu.

Çiçek fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Oşak, Sevgililer Günü'nün sembolü olan yerli gülün tane fiyatının 15 TL, çift dal orkidenin 170 TL, karışık mevsim çiçekleri buketinin 70 TL, bonsai ağacının 200 TL ve guzmanya çiçeğinin ise 150 TL'ye satıldığını kaydetti.

Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak
Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak
Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak
Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak

Sevgililer Günü, Koronavirüs, Türk Lirası, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlı sevgililer gününün kahramanları onlar olacak - Son Dakika


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