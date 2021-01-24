Kişiye Özel Diyet Programı Nasıl Olmadır?

Dolunay

Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, kişiye özel diyet

programının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi.

Bütün

insanların parmak izinin farklı olması gibi beslenmenin de farklı olması gerektiğini

belirten Şahin, bunun nedeninin ise vücuttaki kas miktarının, yağ miktarının ve

kemik mineralizasyonunun kişiden kişiye farklılık göstermesinden kaynaklı

olduğunu söyledi.

Aynı kiloya,

boya sahip olan insanların aynı diyeti yapabileceğini ancak bir noktada

farklılıkların ortaya çıkabileceğini ve bu nedenle kişiye özel beslenmenin

önemli olduğunu vurguladı.

Şahin,

"Diyetisyenlerin doğru bilgi verme noktasında birçok kişiye ulaşacağını

düşünüyorum. Her sağlık ocağında bir diyetisyenin görünüyor olması, sosyal

medyada, televizyonda daha fazla görünüyor olmamız ve gerçek bilgileri

verebileceğimiz daha fazla mecra olacaktır." dedi.