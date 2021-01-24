Dolunay
Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, kişiye özel diyet
programının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi.
Bütün
insanların parmak izinin farklı olması gibi beslenmenin de farklı olması gerektiğini
belirten Şahin, bunun nedeninin ise vücuttaki kas miktarının, yağ miktarının ve
kemik mineralizasyonunun kişiden kişiye farklılık göstermesinden kaynaklı
olduğunu söyledi.
Aynı kiloya,
boya sahip olan insanların aynı diyeti yapabileceğini ancak bir noktada
farklılıkların ortaya çıkabileceğini ve bu nedenle kişiye özel beslenmenin
önemli olduğunu vurguladı.
Şahin,
"Diyetisyenlerin doğru bilgi verme noktasında birçok kişiye ulaşacağını
düşünüyorum. Her sağlık ocağında bir diyetisyenin görünüyor olması, sosyal
medyada, televizyonda daha fazla görünüyor olmamız ve gerçek bilgileri
verebileceğimiz daha fazla mecra olacaktır." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Kişiye Özel Diyet Programı Nasıl Olmadır? - Son Dakika Ekonomi