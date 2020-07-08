Kişiye özel maske üretiminde, talebe yetişemiyor - Son Dakika

Kişiye özel maske üretiminde, talebe yetişemiyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, stilist Simay Balcıoğulları (32), pamuklu kumaşla kişiye özel, yıkanabilir maskeler üretip, sosyal medya hesabı üzerinden satışa sundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, stilist Simay Balcıoğulları (32), pamuklu kumaşla kişiye özel, yıkanabilir maskeler üretip, sosyal medya hesabı üzerinden satışa sundu. Maskelere olan talebe yetişmekte güçlük çektiğini belirten Balcıoğulları, Almanya'dan da talep geldiğini söyledi.

Keşan'da oturan stilist Simay Balcıoğulları, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın maskelerin artık kıyafetlerin bir parçası olması gerektiği yönündeki açıklaması üzerine atölyesinde kişiye özel pamuklu ve yıkanabilir kumaştan maskeler üretmeye başladı. Ürettiği maskeleri de sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunan Balcıoğulları'nın ürünleri, kısa sürede Türkiye'nin birçok yerinden büyük talep gördü.

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'ÇOCUK, GELİN VE DAMAT MASKELERİNE BÜYÜK İLGİ'

Kişinin isteği üzerine el emeği maskeler üreten Simay Balcıoğulları, 5 yıldır kumaş ve giyim aksesuarları üzerine çalışan bir atölye ile mağazasının olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde işlerimizin yavaşlamasından dolayı maske imalatına yöneldik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'maskeler artık kıyafetlerimizin bir parçası olacak' şeklindeki açıklamasıyla beraber bu işe başlamaya karar verdik. Giderek daha fazla sipariş almaya başladık. Maskelere aksesuarlar da ekledim. Düğünlerin yeniden başlayacağının duyurulmasından sonra abiye, gelin ve damat maskeleri yaptım. Ligler başladığında da taraftar maskelerine geçtik. Çocuklarımız içinde onlara uygun desenlerle maske ürettik. Yetişkinler içinde farklı modellerimiz var. Pamuklu ve çift kat kumaş kullanıyoruz. Böylece sıcak havada daha rahat ediliyor. Koruyuculuğu cerrahi maskelerle aynı. Yüzde terleme ya da tahriş sorunu yaşamazsınız" dedi.

'ALMANYA'DAN DA TALEP VAR'

Sosyal medya üzerinden satılan kişiye özel maskelere yoğun talep olduğunu ifade eden Balcıoğulları, "Talep çok yoğun. Yetişemediğimiz zamanlar oluyor. Çok güzel geri dönüşler oldu. Fikirleri bazen karşılıklı geliştiriyoruz. Talepler doğrultusunda renk, desen, dantel ve kumaş eşitliliğimizi arttırıyoruz. Geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Özellikle çocuklar düz, beyaz maskelerden tedirgin olmaya başladı. Tasarımlarla hem onların sağlığını korumaya hem de eğlenmelerini amaçladık. Birçok ilden sipariş aldım. İstanbul, İzmir, Konya, Adıyaman, Gaziantep ve daha birçok ile maske gönderdim. Siparişler halen devam ediyor. Hatta Almanya'ya kargoyla gönderim yapıp-yapmadığımızı soran oldu" diye konuştu.

KIŞA ÖZEL MASKE TASARLIYOR

Simay Balcıoğulları, farklı modeller için çalışmalarının sürdüğünü, kış mevsimi içinde hem hastalıktan koruyacak hem de yüzü sıcak tutacak maske yapmak için çalışmayla yaptığını söyledi.


Fahrettin Koca, Almanya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kişiye özel maske üretiminde, talebe yetişemiyor - Son Dakika
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