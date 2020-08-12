Kişiye özel sebzeli makarna üretiyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, ürün yelpazesini genişletti. Karakaş, bebek makarnasından sporcu makarnasına kadar her yaş grubu ve kişinin ihtiyacına göre sebzeli makarna üretiyor.

Serap Karakaş, 5 yıl önce KOSGEB'den aldığı krediyle vücudun ihtiyaçlarına göre bir kilodan 10 kiloya kadar 'sebzeli makarna' üretmeye başladı. Öğretmen eşi Nadir Karakaş'ın emekli olmasının ardından eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşen ve burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla topladığı sebzelerle makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, sonrasında ürün yelpazesine tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de kattı.

Şimdilerde vücudun ihtiyacına göre makarnalar üreten Karakaş, "Bebeklere ve sporculara özel üretimler yapıyoruz. Midesinden rahatsız hastalar, kemoterapi gören, otizmli olan hastalar için soya ve mısır hiç kullanmıyoruz. Tüm sebzelerimizi kendimiz yetiştirip, püre yaparak makarna ile birleştiriyoruz. İhracat için güzel beklentilerimiz var, biz sağlam partnerlerle yola çıkmak istiyoruz. İhracat belgemizi almak üzereyiz. Almanya ve Hollanda ile sevkiyatlarımız başladı. Kapasitemiz artık günlük bir tonu buluyor, bu rakam da bizim gibi aile şirketi için gurur verici" dedi.'MAKARNAYI ÇOK FONKSİYONLU BİR ÜRÜN HALİNE GETİRDİK'Bakliyat unlarıyla üretim yaptıklarını belirten Karakaş, "Son günlerde adı çok geçiyor, özellikle koronavirüs için bağışıklığı güçlendirici 'mürver ekstresi' koyuyoruz. Tüketicimizin talebi, ihtiyacı doğrultusunda makarnalar üretiyoruz, makarnayı bir beslenme aracından ziyade, çok fonksiyonlu bir ürün haline getiriyoruz" diye konuştu.

10 kişiyi istihdam eden Karakaş, amacının ürün yelpazesini daha da genişleterek, daha çok kişiye istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Karakaş, kendilerine destek olan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'ya da teşekkür etti.