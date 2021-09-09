Kişiye özel taşıma hizmeti yaygınlaşıyor

Kişiye özel taşıma hizmeti sunan YOLO, hizmet ağını genişletti. Platform İstanbul ve Ankara'dan sonra Bodrum'da hizmet vermesini sürdürüyor.

Beş yıldır anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye'de kişiye özel taşıma hizmeti veren YOLO, özellikle pandemi döneminde öne çıkan sağlıklı ve güvenli ulaşım talebi doğrultusunda hizmet ağını genişletirken, pandemi koşullarında sadece bu yıl 1 milyon sürüşü aştı. İstanbul ve Ankara'nın ardından Bodrum'da da hizmetlerini sürdüren YOLO, kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor.

Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik nedeniyle çok vakit harcanırken, ek olarak park sorunları da yaşandığını belirten YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, şunları söyledi: "Yoğun trafik ve park yeri sorunlarına karşı YOLO ile kullanıcılara kaliteli, hesaplı ve rahat bir ulaşım alternatifi sunuyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi döneminde de kullanıcıların sağlıklı ve güvenli ulaşım ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. Biz de kullanıcıların bu yöndeki taleplerini ve beklentilerini sunduğumuz hizmetlerle en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz."

Pandemi döneminde talep arttı

Platformun verilerine göre, pandemi döneminde hem vakit kaybetmeden hem de hijyen koşullarına uygun araçlarla park sorunu yaşamadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin platformu tercih etmelerinde önemli bir artış oldu. İstanbul'da özellikle Boğaz hattında talep yoğunluğu artarken, Bebek, Hisar ve Kuruçeşme'den kullanıcıların da sıklıkla platformu tercih ettiği görülüyor.

"Daha fazla büyüyeceğiz"

Bugüne kadar kullanıcılardan gelen olumlu geri dönüşler sayesinde önümüzdeki dönemde YOLO'nun hizmet verdiği bölge sayısını ve sürücü sayısını daha da artırmayı planladıklarını dile getiren Haydar Çolakoğlu, "Dileyen herkes eğer yeterliliği varsa web sitesinden sürücü olmak için başvuruda bulunabiliyor. Hizmet verdiğimiz taşıt sayısını artırdıkça daha fazla büyüyeceğiz. Çünkü sektörde bu alanda bir boşluk var. Nüfus sayısında da böylesine bir artış olduğu sürece bu hizmete olan talebin artacağını öngörüyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Türkiye'de uygulamaya aldığımız YOLO ile yurtdışına da açılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Girişimcilere örnek bir hizmet

Tamamen yerli ve yasal bir uygulama olan YOLO, ulaşımın gelişmesine ve trafiğin azalmasına katkı sunarken aynı zamanda KDV ve Kurumlar Vergi ödemeleriyle de kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesini sağlıyor. - İSTANBUL