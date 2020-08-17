Kişiye özel üretilen kitre bebekler ilgi görüyor - Son Dakika

Kişiye özel üretilen kitre bebekler ilgi görüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev kadını Türkan Kestane'nin yaptığı kişiye özel kitre bebekler ilgi görüyor.

Kişiye özel üretilen kitre bebekler ilgi görüyor, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev kadını Türkan Kestane'nin yaptığı kişiye özel kitre bebekler ilgi görüyor.

Bir arkadaşının yönlendirmesi ile tanıştığı kitre bebek yapımında 10 yılı geride bırakan Kestane, açtığı atölyede üretimlerini sürdürüyor.

Türkan Kestane, AA muhabirine, Anadolu'nun zengin el sanatları kültürünün bir parçası olan kitre bebek sanatının geçmişinin 1800'lü yıllara kadar gittiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Anadolu folklorunun tanıtımında büyük rol oynayan kitre bebek sanatı ile tesadüfi şekilde tanıştığını ifade eden Kastane, şunları dile getirdi:

"On yıl öncesine kadar kara kalem çizimlerim vardı. Bir arkadaşım bana 'Kitre bebek yapar mısın?' dedi. Hiçbir tecrübem olmadan başladım. Zaman içinde kendimi geliştirdim. El sanatları atölyesinde çalışmaya başladım. Hayatın içinden gözlemlediğim sıradan yüzler ama emekçi insanların yaşanmışlık hikayeleriydi bebeklerime ruh katan. Sonra bu bana yetmedi özel karakter çalışmaya başladım."

Tanınmış karakterlerin yanı sıra talep eden kişilerin kitre bebeklerini yaptığını anlatan Kestane, "Hiçbir tecrübem olmadan kitre bebek yapımına başladım. Çok şükür bugüne geldim. Önce yöresel Niksar bebekleri yapıyordum. Sonra tanınmış kişilerin kitre bebeklerini yapmaya başladım. Talep eden kişilerin kitre bebeklerini yapıyorum. Kitre bebekte karakter yapımı sıradan bir yüz yapmaktan oldukça zor. Kişiye özel kitre bebekler ilgi görüyor." diye konuştu.

Her aşaması el işçiliği olan kitre bebek yapımında, çok fazla malzeme kullanıldığı için maliyetin yüksek olduğunu vurgulayan Kestane, bir bebeğin yapımının 2 hafta ile bir ay arasında sürdüğünü, fiyatların ise 200 liradan başladığını aktardı.

Bebek yapımının yanı sıra bebeklerin kıyafetlerini de tasarladığını dile getiren Kestane, sağlığı elverdiği sürece kitre bebek yapımına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Niksar, Tokat, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kişiye özel üretilen kitre bebekler ilgi görüyor - Son Dakika
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