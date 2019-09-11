Son Dakika Haberleri: Kişiye özel yerli bisiklet dönemi
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Kişiye özel yerli bisiklet dönemi

22 dakika önce

Bisiklete olan ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar da kişiye özel bisiklet üretimi gerçekleştirmeye başladı.

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Bisiklete olan ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar da kişiye özel bisiklet üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 
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