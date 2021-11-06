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Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti - Son Dakika

Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti

06.11.2021 10:30

Konya'da yaşayan bir vatandaş, komşularından tek tek helallik aldıktan sonra eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırdı. Adama sabahtan akşama kadar işkence yapan şahıs, daha sonra arkadaşını göğsünden vurup ağır yaraladı. Ardından da eşini arayıp, "Sıra sende" ifadelerini kullandı.

Konya'da ikamet eden Yıldıray T. isimli şahıs, dini nikahlı eşinin kendisine soğuk davrandığını iddia ederek, başkasıyla ilişki yaşayıp yaşamadığını sordu. Eşinin olumsuz cevabına rağmen arkadaşından şüphelenen genç, komşularından helallik aldıktan sonra arkadaşını kaçırdı ve işkence yaptı. Daha sonra arkadaşını vuran Yıldıray T., eşini arayıp "Sıra sende" diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, başarılı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

3 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Geçtiğimiz perşembe günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak üzerinde meydana gelen olayda 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. (21), bir süre sonra kendisine soğuk davrandığını belirttiği dini nikahlı eşi B.B. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaların artması üzerine B.B., evinden ayrılıp babasının evine gitti. Yıldıray T., dini nikahlı eşinin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığından şüphelenerek, arkadaşını evinden alıp kendi evine götürdü.

Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına sabahtan akşama kadar işkence yaptı

"ONU VURDUM, SIRA SANA GELDİ"

Yıldıray T., darp ederek konuşturmak istediği arkadaşı Burak M.'ye sabahtan akşama kadar işkence yaptı. Akşam saatlerinde bayıltana kadar darp eden Yıldıray T., bu sırada dışarıya çıkarak kapı kapı dolaşıp komşularına "Hakkınızı helal" edin dedikten sonra eve tekrar dönüp arkadaşı Burak M.'yi bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vurdu. Öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak M.'ye de "Sen de hakkını helal" dediği öne sürülen Yıldıray T., daha sonra görüntülü olarak dini nikahlı eşini arayarak, "Burak'ı vurdum sıra sende" diyerek tehditler savurup olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde yapılan incelemede hayatta olduğu anlaşılan Burak M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

NEDEN YAPTIN SORUSUNA "NAMUS" CEVABI VERDİ

Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Yıldıray T.'yi yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şahsın gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, şüpheli şahsı kendi mahallesi olan Sedirler Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yıldıray T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "namus davası" diyerek kendini savundu. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti

Helal, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti - Son Dakika
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