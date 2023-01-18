Kıskançlık cinayeti sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kıskançlık cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

18.01.2023 13:39
Kıskançlık cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

Eskişehir'de kıskançlık nedeniyle Emrah Sakarya'yı (29) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve cinayeti ihbar eden sevgilisi Defne U. ise 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir'de kıskançlık nedeniyle Emrah Sakarya'yı (29) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve cinayeti ihbar eden sevgilisi Defne U. ise 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde, Emrah Sakarya'yı 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan sanık Ömer B. mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ömer B.'yi, maktul Emrah Sakarya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanığın, cinayeti ihbar eden sevgilisi Defne U. da 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de 6 Şubat 2021 tarihinde Emrah Sakarya (29) için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu cinayet şüphesi taşıyan olayın incelemesini İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı. Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya'nın arkadaşı Defne U. (36), cinayeti itiraf etti. Defne U. maktul Emrah Sakarya'nın kayıp olmadığını, erkek arkadaşı Ömer B. (26) tarafından öldürüldüğü itirafında bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.'dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Emrah Sakarya'nın cansız bedeni ve cesedin yanında, olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Cinayet şüphelisi Ömer B. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Sakarya, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık cinayeti sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika

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