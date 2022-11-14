Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını bıçaklayarak katleden, bir kişiyi de ağır yaralayan saldırgana 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Fethiye Yeni Mahallede 29 Mart 2021 tarihinde yaşanan olayda Mustafa Cömert 4 yıldır birlikte yaşadığı Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Selim Akyüz'le sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akyüz cebinden çıkardığı bıçakla önce Cömert'i, sonra da kendisine engel olmak isteyen yanındaki Nazifa'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cömert yaşamını yitirirken, sevgilisi Nazifa'da uzun süre tedavi görmüştü.

"PİŞMANIM" DEDİ

Tutuklanıp ceza evine konulan katil zanlısı Selim Akyüz, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde iki kez müebbet hapis cezasıyla yargılanırken, Akyüz için karar çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Selim Akyüz, son sözünde "Nazifa ile dini nikahlı evliydik. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN OLANLARI MUSTAFA BAŞLATTI"

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı mütalaasını okurken, tutuklu sanık Selim Akyüz, mütalaaya karşı "Ben olanlara çok pişmanım. Kendisinin bana saldırmasıyla başlayan olay oldu. Bana çok büyük hakaretlerde bulundu. Bütün olanları Mustafa başlattı" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİKTEN YARARLANDI

Mahkeme heyeti sanık Selim Akyüz'ün maktul Mustafa Cömert'i kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğine kanaat getirerek indirime gidip 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

27 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklu sanık Selim Akyüz'ün bıçakla yaraladığı Nazifa Mustafayeva'ya yönelik kasten öldürme suçunu işlemekten müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ve haksız tahrik altında işlenmesinden dolayı da indirime gidip 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece tutuklu sanık Selim Akyüz, öldürme ve yaralamaktan dolayı toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.