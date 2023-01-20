Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis

20.01.2023 15:57
Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının cinayet zanlıları olarak tutuklanan 3 şahsa, müebbet hapis cezası verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının cinayet zanlıları olarak tutuklanan 3 şahsa, müebbet hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan 2021 tarihinde kayıp olan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı. Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile eşi E.İ.'nin ifadesine başvurdu. E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karar duruşması görüldü

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Savcu esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine sanıklar ile avukatları dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Karar da mahkemeye heyeti 3 sanığına 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Ancak sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 'müebbet hapse' çevirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mersin'de kıskançlık cinayetinde karar çıktı! 3 sanığa müebbet hapis verildi Mersin'de kıskançlık cinayetinde karar çıktı! 3 sanığa müebbet hapis verildi Orgeneral Çetin, Mersin'deki kazada yaralanan jandarma personelini ziyaret etti Orgeneral Çetin, Mersin'deki kazada yaralanan jandarma personelini ziyaret etti

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
18:22 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bitirecek teklifini yineledi
17:56 Ezeli rakibe transfer oluyor! Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarını deli edecek görüşme
17:49 Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı
17:48 AK Partili vekil 3 yaşındaki çocuğuna lüks otomobilini kullandırdı! Görüntüler tartışma yarattı
16:07 Mansur Yavaş'tan bir müjde daha! ABB, 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılayacak
17:10 Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoyu öğrencisi fark etti! Bakın kendini nasıl savundu
16:50 Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı
16:35 Her adımı olay yaratıyor! Ünlü şarkıcı Britney Spears Mars'ın fotoğrafını paylaşıp ismini değiştirdiğini açıkladı
16:21 Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 19:14:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement