Kıskançlık cinayetinde karar çıktı: 3 sanığa müebbet hapis

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının cinayet zanlıları olarak tutuklanan 3 şahsa, müebbet hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan 2021 tarihinde kayıp olan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı. Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile eşi E.İ.'nin ifadesine başvurdu. E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karar duruşması görüldü

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Savcu esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine sanıklar ile avukatları dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Karar da mahkemeye heyeti 3 sanığına 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Ancak sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 'müebbet hapse' çevirdi. - MERSİN