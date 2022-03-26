KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI - Son Dakika
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KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI

26.03.2022 16:26

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde evli çift arasındaki kıskançlık kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde evli çift arasındaki kıskançlık kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatladığı kocasına kaldırım taşı ve sandalye fırlatan kadın ve kocasını esnaf sakinleştirdi.

Olay, Yeniköy Mahallesi'nde saat 17.20'de meydana geldi. T.A. isimli kadın, bir süre önce eşi Y.A. ile iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrasında işe giden T.A.'nın arkasından giden Y.A., kadınla konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Y.A.'nın ısrarlı tavırları karşısında sinirlerine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

ÖNCE TOKATLADI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. ile bir inşaat önünde tartışan Y.A. eşini dakikalarca tokatladı. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya genç kadın bu defa kaldırım taşlarını sökerek fırlatmaya başladı. Hızını alamayan T.A. bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı.

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI
KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI
KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI

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Yeniköy, İnşaat, Arbede, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KISKANÇLIK KAVGASINDA KOCASINA KALDIRIM TAŞI VE SANDALYE FIRLATTI - Son Dakika


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