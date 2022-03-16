Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti - Son Dakika
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Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti

16.03.2022 10:42

Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı.

Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti

Çocuğunun gözü önünde eşini darp eden kıskanç koca gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını darp etti. Çevredeki vatandaşlar şiddete maruz kalan kadın ve yanındaki çocuğuna müdahale ederken, öfkeli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıskançlık krizine giren adam gözaltına alındı

Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar kadının üzerini mont ile örttü. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti
Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti
Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti

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Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı... Çocuğunun gözü önünde karısını darp etti - Son Dakika
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