Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi - Son Dakika
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Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi

07.07.2022 10:01

Bursa'da kıskançlık krizine giren bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Bursa'da kıskançlık krizine giren bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis operasyonu ile gözaltına alınan şahıs serbest bırakılınca bir gün sonra da eşine ait 3 katlı masaj terapi salonunu ateşe verdi. Bir kez daha polis operasyonu ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kıskançlık krizine giren Mehmet T. (35) geçtiğimiz pazartesi akşamı Çekirge Mahallesi'nde ikamet eden dini nikahlı eşi Gülistan K. (31) ile 8 ve 6 yaşındaki iki kızını bıçak zoruyla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Amirliğine bağlı ekipler eve düzenledikleri operasyon sonrasında şüpheli Mehmet T.'yi etkisiz hale getirip anne ve 2 kızını kurtardı. Adli makamlara evrakları ikmalen gönderilen zanlı serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi - Son Dakika

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