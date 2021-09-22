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Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi - Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi

22.09.2021 12:12
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi, System.String[]

Bolu'da Satiye Ş., telefonunda bir kadından gelen mesajı gördüğü erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle çıkan tartışmada mutfaktan meyve bıçağını alan kadın, erkek arkadaşını bıçakladı. Olayın devamında yaralı adam kız arkadaşının ihbarıyla hastaneye kaldırılıp tedavi edilirken, Satiye Ş. için 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Satiye Ş. pişman olduğunu söylerken, erkek arkadaşı ise ''Benim ona ihtiyacım var'' deyip, şikayetçi olmadı.

Bolu'nun Kuruçay Mahallesi'nde 5 Haziran'da yaşanan olayda, Satiye Ş. ile Sedat K. birlikte alkol aldıktan sonra aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

ÖFKELİ KADIN, SEVGİLİSİNİ MEYVE BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Satiye Ş., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yi bıçakladı. Daha sonra Satiye Ş., Sedat K.'ye ilk müdahalede bulunmasının ardından 112'yi arayıp, "Sevgilimi bıçakladım. Acil ambulans istiyorum" diyerek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sedat K., tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, Satiye Ş. ise mahkemece tutuklandı. Satiye Ş. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''TELEFONUNDAKİ MESAJI GÖRÜNCE KISKANDIM, BIÇAKLADIM''

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Satiye Ş., hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada ifadesi alınan Satiye Ş., Sedat K. ile 2 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Olay günü aşırı derecede alkol almıştık. Bu sırada Sedat'ın cep telefonuna bir kadından mesaj gelince çok sinirlendim ve kıskandım. Aramızda kavga çıktı. Benim kollarımı sıkıp itince yere düştüm ve mutfaktaki meyve bıçağını alarak onu iki yerinden yaraladım. Kendisini çok seviyorum. Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım. Bunları bilinçli yapmadım. Alkolün etkisiyle oldu. Yaptığımdan çok pişmanım. Onu bu şekilde yaralamak istemezdim" dedi.

ERKEK ARKADAŞI, ''ONA İHTİYACIM VAR'' DEYİP ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sedat K. ise Satiye Ş.'den şikayetçi olmadığını dile getirerek, "Olay günü beraber aşırı alkol aldık. Bir bayandan cep telefonuma mesaj gelince kıskandı ve benimle kavgaya tutuştu. Benim ona ihtiyacım var. Mesajları görünce çıldırdı. Yaralıyken bana ilk müdahaleyi o yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım. Tahliye edilmesini ve evine geri dönmesini çok istiyorum. Beni yaraladı ama ilk müdahaleyi de o yaptı. Ambulansı da o arayıp çağırdı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Satiye Ş. hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi - Son Dakika
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