Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti - Son Dakika
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Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti

16.03.2022 10:47
Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti

Beyoğlu'nda eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını darp etti.

Beyoğlu'nda eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını darp etti. Çevredeki vatandaşlar şiddete maruz kalan kadın ve yanındaki çocuğuna müdahale ederken, öfkeli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar kadının üzerini mont ile örttü. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız - Sümer Avcı/ İHA)

Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti
Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti
Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti
Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti

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Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti Son dakika haberi: Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti Son dakika haberi: Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu, 25 gün sonra hayatını kaybetti

Beyoğlu, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıskançlık krizine giren adam eşini darp etti - Son Dakika


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