Kıskançlık krizine giren madde bağımlısı adam, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı - Son Dakika

Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkerim B. (34) ve eşi Esra B.(30) tartışmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırganlaşan Abdülkerim B., Esra B.'nin kendisini aldattığını iddia ederek şiddet uyguladı.

EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Esra B., polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada yatak odasından av tüfeğini alan Abdülkerim B., eşi Esra B. ile 2 çocuğunu rehin aldı. Polis ekiplerini mahallede gören Abdülkerim B., ekiplere bir süre direndi. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

YAKLAŞIK BİR SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLDİ

Müzakereci polis Abdülkerim B.'yi ikna etmeye çalışırken, çelik yelekli ve uzun namlulu polis ekipleri, Esra B. ile 2 çocuğunu kurtardı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eli silahlı Abdülkerim B. gözaltına alındı. Abdülkerim B.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve olay esnasında madde etkisinde olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.