Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi - Son Dakika

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi

05.01.2021 23:33

Murat Dalkılıç, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına eski aşkı Hande Erçel ile birlikte hakkında aşk dedikodusu çıkan Kerem Bürsin'i çıkarınca Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı. Murat Dalkılıç hızını alamadı Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile takipleşen tüm ortak arkadaşlarını Instagram hesabından sildi.

Hande Erçel'i unutamadığı söylenen Murat Dalkılıç Yılbaşı gecesi iyice kıskançlık krizine girdi. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birliktelik yaşamış ve hatta Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile evlenmek istediği söylenmişti. Ancak Hande Erçel evlenmek ve çocuk yapmak için erken olduğunu düşünerek Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı.

HANDE'YLE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Murat Dalkılıç bir süre Merve Boluğur ile evli kalmıştı. Boluğur'dan ayrılmak isteyen Dalkılıç evliliğini sonlandırmış ve büyük bir aşkla evlendiği ünlü oyuncudan boşanmıştı. Bu boşanma sonrası Dalkılıç'ın Hande Erçel ile büyük bir aşk yaşaması Merve Boluğur'un ağır bir bunalım geçirmesine neden olmuştu.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılık sonrası basına arkadaş kalacaklarını söylemişti. Ancak Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikoduları Dalkılıç'ın aşk acısı çekmesine neden olduğu söylendi. Öyle ki ünlü popçu önce eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibi bıraktı daha sonra ise O Ses Yılbaşı programına Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i birlikte çıkaran yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı. Dalkılıç'ın Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ortak takipleşen arkadaşlarını da sosyal medyada takipten çıktığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE YAKIN İLİŞKİLERİ VARDI

Murat Dalkılıç daha önce sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Acun Ilıcalı'nın teknesinde Acun'un davetlileri olarak katılmıştı.

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi

Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Narin Ersoy : Bu da kizin yakasindan bir düsmedi kiz yükseliyor onun üstünden prim yapiyordu öfkesi ona Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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