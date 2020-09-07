Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı Bursa'da kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

BURSA - Bursa'da kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önce gece Yıldırım Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atmaca Sokağı üzerinde oturan Orhan D. (37), eşi Melek D'nin telefonuna bakmak istedi. Melek D, telefonunu vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Orhan D, tartışmanın büyümesi üzerine zorla Melek D'nin telefonunu aldı. Orhan D. telefonu kontrol etti. Telefonda gördüklerinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla Melek D'nin yanına balkona geldi. Bir anlık kıskançlık siniriyle balkonda oturan Melek D'nin vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuları tarafından ağır yaralanan Melek D. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Tartışma sırasında kendime hakim olamadım ve bıçakladım"

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Orhan D, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Orhan D, bir süredir eşini sosyal medyada açtığı sahte hesaplarla takip ettiğini söyleyerek, "Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Kalktı, ilk başta telefonu açmak istemedi. Ben telefonu açmasını isteyince, açtı ve karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Sonra Melek telefonu kapattı. Ona arayan kişinin kim olduğunu sorduğum zaman, 'Söylemeyeceğim' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Münakaşa sırasında kendime hakim olamadım ve bıçakladım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Orhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık krizine girerek eşini 9 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı - Son Dakika

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