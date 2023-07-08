Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı

08.07.2023 19:18

Batman'da bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koca ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı

BATMAN - Batman'da bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Batman kent merkezi Cudi Mahallesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren koca M. E. 37 yaşındaki Eşi R.E ile tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken M.E evde bulunan silahla eşine 15 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşular 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cani koca polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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