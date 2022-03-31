Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis

31.03.2022 13:47
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis

Kocaeli'de kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşini önce boğmaya çalışan, sonrasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşini önce boğmaya çalışan, sonrasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 12 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ş. (30), kıskançlık sebebiyle eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş., önce eliyle eşini boğmaya çalıştı sonrasında ise mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşinden kurtularak komşusuna sığındı. Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek, Buse Ş.'yi kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi genç kadın, 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

"Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Burhan Ş. tekrar hakim karşısına çıktı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhan Ş., müşteki Rabia Buse Ş. ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Burhan Ş., hakkında haksız tahrik indirimi de uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis

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EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS Yüksek gerilim akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Yüksek gerilim akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli, Körfez, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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