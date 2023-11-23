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Kıskançlık Sebebiyle Tartışma: Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika

Kıskançlık Sebebiyle Tartışma: Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçakladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir genç kız, kıskançlık sebebiyle tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kıskançlık Sebebiyle Tartışma: Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçakladı
23.11.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:53
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, kıskançlık sebebiyle tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı.

Kazımpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki T.K. isimli kız ile 22 yaşındaki erkek arkadaşı A.P. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile T.K. isimli genç kız erkek arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızı suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık Sebebiyle Tartışma: Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık Sebebiyle Tartışma: Genç Kız Erkek Arkadaşını Bıçakladı - Son Dakika
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