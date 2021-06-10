Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu - Son Dakika

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu

Antalya'da yaşanan olayda bir şahıs, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini bacaklarından vurdu. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda, Mehmet D. (28) ile eşi Seycan D. (25) arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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